Hoe de Lauwerszee het Lauwersmeer werd

Eigenlijk was de afsluiting van de Lauwerszee een rekensom. 32 kilometer dijk rondom de binnenzee verhogen, of eb en vloed buiten de deur houden met een 13 kilometer lange waterkering?

In 1611 werd er al gefilosofeerd over het afzetten van de zeearm die rond het jaar 800 ontstond door een inbraak van de zee in het land. In de 19e eeuw werden de plannen serieuzer. Tot de bouw van de grote sluis bij Zoutkamp in 1877 kwamen eb en vloed via het Reitdiep tot in de stad Groningen.

De watersnoodramp van 1953 beslechtte het pleit. Ook Friesland kreeg bijna natte voeten, bij Ezumazijl siepelde het water door de dijk. ‘De Lauwerssé moat ticht!’, klonk het. In 1960 nam de regering het Besluit tot droogmaking van de Lauwerszee. Het werkeiland Lauwersoog werd opgespoten, de Nederlandse kust 19 kilometer korter gemaakt, 9000 hectare land gewonnen. ‘Holland bedwingt weer de zee’, schreef De Tijd een dag voor 23 mei 1969. Vissersdorp Zoutkamp treurde, nieuwe natuur ontlook. Wat is de balans, een halve eeuw later?