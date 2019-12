Krista uit Venlo zit nog wel even in Al Hol

Alle clichés komen langs in Al Hol. De 21-jarige zegt dat ze huisvrouw was, in de Islamitische Staat. Straks in Nederland wil ze ook weer ‘huisvrouw worden’. Het komt er uit in ernst, alsof huisvrouw zijn anno 2019 een tijdsvervulling is waarmee je de huur kunt betalen en waarmee de ­reclassering gaat instemmen. De ­Nederlanders zeggen in vrijwel identieke bewoordingen dat ze in het kalifaat nog nooit een kip hebben geslacht, alsof dit bijzonder is en een bewijs van goed gedrag.

‘Ik heb daar nog geen kip geslacht’, zegt Krista.

De 21-jarige: ‘Ik heb nog nooit een kip geslacht.’

Siobhan W., een weduwe van 26 jaar: ‘Ik ook niet.’

Wel maakt Siobhan elke dag verse cheesecake, van labneh, Arabische kwark, verkruimelde koekjes en plakjes banaan. Tegenwoordig verkoopt ze de cheesecake aan andere kamp­bewoners, voor een zakcentje. ‘Vroeger maakte ik dat voor mijn man.’ Dat was toen hij nog leefde, in het kalifaat. Haagse ambtenaren worstelen met de strafbaarheid van deze zelfverklaarde huisvrouwen. Siobhan en de 32-jarige Amsterdamse bleven tot het laatst in Baghouz, maar staan niet vermeld op de landelijke terrorismelijst, dit in tegenstelling tot de meeste IS-gangers.