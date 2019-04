Klimaatopstand legt deel van Londen stil

‘Ochtends om elf uur hadden leden van de Extinction Rebellion (‘Uitstervingsverzet’) de meest centrale van alle bruggen in Londen bezet. Op hetzelfde moment deden ze hetzelfde met andere prominente plekken in de Britse hoofdstad: Parliament Square, Piccadilly Circus, Oxford Street en Marble Arch. Op al deze locaties zetten ze bomen neer, kampeertenten, gaarkeukens en zonnepanelen die stroom leveren voor de podia. Daarop kunnen mensen toespraken houden, of discussies voeren, over de zorgen die ze koesteren over de bijna onomkeerbare klimaatverandering. Voor hen geen Keep Calm and Carry On meer.

De autoriteiten in Londen lijken te zijn overvallen door de onaangekondigde demonstraties. Afgelopen november had de groep, die geen hiërarchische structuur kent, reeds voor een verkeerschaos gezorgd door bruggen te bezetten, een actie die toen leidde tot tientallen arrestaties. Dit keer nemen er tussen de vier- en zesduizend mensen deel, maar de hoop is dat passanten zich bij het protest aan zullen sluiten. Het doel is om de plekken zo lang mogelijk bezet te houden, totdat burgemeester Sadiq Khan, die zich graag profileert als milieustrijder, de politie de opdracht geeft in te grijpen.