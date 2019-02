Jezus leeft. Hij woont op een berg in Rusland

Maar als Vissarions paradijs wil overleven, dan is Roevims generatie onmisbaar. Dat weet hij. ‘De eerste golf fanatisme was nodig om de gemeenschap op te richten, nu moet mijn generatie bedenken hoe we verder gaan.’

Voor jongeren is de stap naar de wereld niet groot. Wie wil, kan studeren in de stad. Jongens moeten in elk geval de wereld in: hen wacht een jaar dienstplicht in het leger. De wetten van Rusland gaan boven die van het paradijs. Wie principiële bezwaren heeft – Vissarion keurt geweld af – kan twee jaar alternatieve dienstplicht vervullen.

Arseni, een vriend van Roevim die twee jaar in dienst was bij de Russische post, probeerde zijn eerste alcohol in die tijd. ‘Champagne, lekker hoor!’

Dorpsgenoot Semjon Drozdov komt alleen nog in het paradijs om zijn vader op te zoeken. ‘Ik geloof niet zo in Vissarion, nee’, zegt hij ingetogen in de meubelmakerij van zijn vader. Hij woont met een eigen gezin in Tsjernogorsk. Ja, hij drinkt ook weleens een wodkaatje daar. Zijn broers trouwens ook, die zijn ook vertrokken.

Iets onder de bergtop, in een houten klooster, proberen priesters ervoor te zorgen dat de jeugd vasthoudt aan de leer van de Leraar. ‘Herprogrammering van het menselijk brein’, noemt kloosterleider Andrej Pautov dat proces. ‘We halen al je zwakheden weg.’

Dat doet Pautov door de vijf jongens in het klooster te onderwerpen aan een streng regime van handenarbeid, fysieke activiteiten en bestudering van Vissarions leer. Vrij praten met een journalist hoort daar niet bij. Voor vrijheid is een mens immers niet gemaakt. Pautov voorziet elk woord van de jongens van context. Als een van de jongens aarzelt bij de vraag of hij een leven in de wereld overweegt, grijpt Pautov in: ‘Dit soort vragen begrijpen we hier niet.’