Hospices ontstonden in de 4de eeuw als rusthuizen voor vermoeide pelgrims. Tegenwoordig is een hospice een zorginstelling voor mensen die in de laatste weken of maanden van hun leven niet thuis of in het ziekenhuis kunnen of willen verblijven. De (palliatieve) zorg in het hospice richt zich op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten door het voorkomen of verlichten van lijden. Palliatieve zorg is in de jaren zestig in Engeland ontstaan onder invloed van Cicely Saunders. Als verpleegkundige werd ze geraakt door het gebrek aan gepaste zorg voor terminale zieken. Op dit moment zijn er 188 hospices in Nederland.