Hoe de politiek islam Niger is binnengeslopen

De islamisering van Niger, waar tot voor kort het soefisme leidend was, een gematigde islam die vaak wordt gecombineerd met Afrikaanse animistische tradities, is begin deze eeuw in een stroomversnelling geraakt. Het resultaat van het zorgvuldig geplande ‘islamitische project’ dat in de jaren zeventig werd uitgerold vanuit Saoedi-Arabië en overgenomen door de andere Golfstaten om via het geloof en met tientallen miljarden aan oliedollars wereldwijd politieke macht en invloed te verspreiden. Studenten tot ver in West-Afrika werden uitgenodigd om met studiebeurzen in Saoedi-Arabië, Iran, Egypte of Soedan de ‘ware’ islam en de shariawetgeving te bestuderen. En nog steeds woedt een harde concurrentieslag tussen het soennitische Saoedi-Arabië, het sjiitische Iran en de Moslimbroeders uit Egypte om de zieltjes uit Afrika.

In de jaren negentig keerde de eerste lichting studenten terug in Afrika om hun kennis aan hun landgenoten over te dragen, waarna het ‘ware geloof’ zich gestaag over de Sahel begon te verspreiden. Met geld uit de Golfstaten werden moskeeën en islamitische scholen en liefdadigheidsstichtingen opgericht, gelovigen legden de overige fondsen bijeen om het netwerk van islamitische instituties te vervolmaken. Inmiddels is de ‘Izala’ overal, zoals de Nigerezen de mix van verschillende streng conservatieve én politieke islam interpretaties noemen. De Izala ontstond in buurland Nigeria waar deze beweging door salafistische moslims werd opgericht om het in hun ogen heidense soefisme uit te roeien.