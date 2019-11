Is het varken van de toekomst een scharrelaar of een gigastalbewoner?

De gevolgen waren enorm, zegt Anna. Vergeleken met twintig jaar geleden is het aantal varkens in Nederland ruimschoots gehalveerd. Het aantal varkensboeren is nog maar een kwart van wat het in 2019 was.

Natuurlijk was daar protest tegen, zegt oma Annechien, net 81 geworden. In 2019 trokken boze boeren massaal naar Den Haag. Maar het bleek een achterhoedegevecht: het kon niet zo langer.

In de supermarkten ligt tegenwoordig alleen nog maar varkensvlees met minimaal één ster voor dierenwelzijn in de schappen; door alle nieuwe eisen is de prijs voor een speklap verdubbeld. De export is nagenoeg stilgevallen; het Nederlandse varken is te duur geworden voor het buitenland.

Het is hard werken, zegt Anna. Door de hoge prijzen wordt er veel minder varkensvlees gegeten – kweekvlees is goedkoper. ‘Maar het is wel een stuk leuker geworden.’