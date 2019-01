In Kutupalong leeft Rohingya op hoop alleen

Kolim Ullah was een van de uitverkorenen. Nadat de repatriëring was afgelast, is hij met zijn vrouw en twee kleine kinderen teruggekeerd in zijn huisje. De schrik zit diep. Het gezin was in augustus 2017 weggevlucht uit zijn dorp toen het Myanmarese leger daar schietend en brandstichtend binnentrok. De gedachte aan terugkeer naar dat Myanmar is voor hem een nachtmerrie.

Maar terugkeer is ook een droom, geeft hij toe. ‘Als je mij vraagt hoe ik mij voel zeg ik: ik mis mijn land, ik mis het heel erg.’ Maar hij wil alleen terug als een burger van Myanmar met Myanmarese burgerrechten. ‘Als we maar dezelfde rechten zouden krijgen als andere etnische minderheden. Dat zou voor ons genoeg zijn. Dan zouden ze ons niet eens hoeven te dwingen, we zouden uit onszelf gaan. Met alle plezier.’