In het verwaarloosde oosten van Duitsland probeert de Duitse punkband Feine Sahne Fischfilet jongeren weg te houden van neonazisme

Een paar dagen na het concert in Berlijn zit Gorkow op een wiebelig tuinstoeltje op het terras van pension Waldlust in Jarmen. Het is zo’n etablissement waar de DDR gestold lijkt in hekjes van afbladderend kleurig smeedijzer en het kapsel van de serveerster, die schnitzels met slappe worteltjes en doperwten serveert. Hier, in de weilanden, organiseert de band zijn eigen festival: Wasted in Jarmen, de vierde editie.

Jarmen is het dorp waar Gorkow geboren is en tot de dag van vandaag woont. Hier heet hij Monchi naar de aaibare aapachtige Monchichi-popjes uit de jaren tachtig. Het is een bijnaam uit de tijd dat Feine Sahne Fischfilet nog een schoolband was en Monchi nog een jongen die niet wilde deugen – een jongen die op een haar na neonazi was geworden.