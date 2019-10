In het arme steenkoolzwarte Kentucky gloort een gouden toekomst

Die mogelijkheden zocht hij dus juist hier. Het plaatsje Morehead, waar de kas gaat komen – er zijn zeshonderd containers met bouwmateriaal onderweg, geleverd door kassenbouwer Dalsem uit Den Hoorn, en LED-lampen van Philips – ligt in het op twee na armste district van de Verenigde Staten. Dit is het hart van de Appalachen, dit is coal country, waar steeds meer mijnen sluiten en de werkloosheid tot 13 procent is opgelopen (landelijk is het 4 procent). Het is het land van de hillbilly’s in woonwagens, waar Amerikaanse kustbewoners, met hun macht en geld en invloed, nog steeds vrijwel uitsluitend van tien kilometer hoogte op neer kijken.

Webb is zo’n Amerikaan die gelooft dat de economische achterstanden in dit soort regio’s alleen op de klassieke Amerikaanse manier overwonnen kunnen worden. Niet door de landelijke overheid of door het gevestigde bedrijfsleven – ‘die bewegen niet snel genoeg, die zijn te log’. Nee, het moet van echte ondernemers komen, mensen die iets nieuws beginnen. Idealistische kapitalisten. Alleen: wie durft er geld in zo’n achtergebleven gebied te steken?