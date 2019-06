In het arme Kameroen is voetbal (ook voor meisjes) een uitweg

Vera Pauw kan gepassioneerd vertellen over de rol van voetbal voor vrouwen in Afrika. Over de kansen op ontplooiing die het spel biedt, over groeiende saamhorigheid in de gemeenschap, over de weg naar meer ­welvaart. Vrouwen en meisjes krijgen volgens de voormalige bondscoach van Nederland en Zuid-Afrika kansen om zich te ontplooien, om de wereld te ­veroveren, om zich te ontworstelen aan armoede.

Met haar ‘Tiny Frogs’, zoals Pauw de nationale ploeg van Zuid-Afrika noemde, plaatste ze zich op sensationele wijze voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Ze selecteerde vooral uit straatvoetballers met creativiteit, technisch vermogen en volharding. Voetbal is voor degenen met succes de opstap naar een vorm van welvaart, naar roem, een studiebeurs of een contract. Weg uit de sloppenwijk.

Zo gaat dat in Zuid-Afrika, Nigeria of Kameroen, de drie Afrikaanse deelnemers aan het WK in Frankrijk, allemaal met hun eigen specifieke achtergrond. ‘Meisjes in Kameroen willen dolgraag voetballen’, zegt de journalist Achille Köhler Chountsa Fongang vanuit ­Yaoundé, aan de telefoon.

‘De populariteit is gegroeid na het ­vorige WK in Canada, nadat onze ploeg de achtste finales bereikte bij het ­debuut. De toeloop was groot. Onze beste speelsters zijn sterren met wie ­kinderen op de foto willen voor een ­selfie.’ Chountsa is journalist bij de krant Le Jour in Yaoundé.