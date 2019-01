In dit ‘vrouwendorp’ in Brazilië lijkt Bolsonaro ver weg

Dat is bijzonder in het huidige Brazilië, waar op 1 januari een president aantrad die groot is geworden dankzij zijn haatdiscours. Jair Bolsonaro wakkert homofobie aan en wil ‘traditionele familiewaarden’ in ere herstellen. Zijn minister van Vrouwenzaken zei deze maand dat ‘in het nieuwe Brazilië meisjes roze dragen en jongens blauw’.

In de wereld van Bolsonaro zijn vrouwen die strijden voor gelijkheid ‘feminazi’s’, en als parlementariër beet hij een collega toe dat ze ‘te lelijk was om te verkrachten’. Wie belang hecht aan een samenleving met minder ongelijkheid wordt door Bolsonaro als ‘communistisch’ bestempeld. En communisten zijn ‘vijanden’ die ‘vernietigd’ moeten worden.

‘Of wij communisten zijn?’ Mike denkt even na over de vraag. ‘Ik denk het niet, want we hebben geen regels. Hij grijnst breed: ‘We zijn gelukkig met weinig. En iedereen doet gewoon waar hij zin in heeft.’ Het blijkt een succesvol concept. Terwijl het Braziliaanse platteland leegloopt, peinst de jeugd van Noiva er niet over te vertrekken. ‘Elders gaan jongeren naar de stad op zoek naar een beter leven’, aldus Mike. ‘Maar er is geen beter leven denkbaar dan in Noiva.’