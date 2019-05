In dit grottennetwerk willen de Finnen de komende millennia hun kernafval opslaan

Finland is gezegend met een bijna twee miljard jaar oude, roerloze granieten ondergrond. Het massief zou wel in beweging kunnen komen wanneer er tijdens een volgende ijstijd een kilometers dikke ijsmassa op de bodem drukt. Die mogelijke miniaardbevingen worden alleen verwacht rond de huidige scheuren in het gesteente. Daarom plaatst Posiva de afvalputten op voldoende afstand van de scheuren, zodat ze niets zouden moeten merken van de bevingen.

Het grootste risico dat Posiva moet afdekken is de kans dat grondwater de inhoud van de tombes bereikt. In dat geval kunnen radioactieve deeltjes via het grondwater naar de oppervlakte stromen. Het staal en koper rond het kernafval bieden gedurende lange tijd bescherming. Tevens stort Posiva de putten en de tunnels vol met waterafremmende klei. De verwachting is dat het kernafval niet langer gevaarlijk is tegen de tijd dat de tombes zijn geërodeerd.

In Engeland kijkt de overheid eveneens al jaren naar een locatie voor een kernafvalkelder, zegt Law. Ook in Zweden doen kernafvalinstanties onderzoek naar ondergrondse bergingsplannen. Daar is er bijvoorbeeld nog twijfel over de sterkte van het koper. In het dorp Bure, in het noorden van Frankrijk, stuiten plannen voor een Franse ondergrondse kernopslag op protesten van de bevolking. Uiteindelijk is veel van die weerstand en twijfel buiten Finland volgens Gareth Law het gevolg van ‘een begrijpelijke, maar onterechte paniek’. Law: ‘Permanente kernafvalopslag is een kwestie waar veel politici zich liever niet aan branden.’