‘Ik zou zo graag willen horen: ‘Uw kind is dood’’

Het is koud buiten, het miezert. Ze heeft een grote trui aan, haar handen zijn verstopt in de mouwen. Maar over kou klaagt ze niet. Want misschien heeft Sidney, haar zoon, het wel écht koud. Of misschien ook juist niet. Omdat-ie in een warm oord zit. Gód wat zou het fijn zijn, als dat zo was. Maar hij kan ook dood zijn. ‘Dan hoop ik dat hij rust heeft. En dat hij als een geest dicht bij mij in de buurt leeft.’

In december 2016 begon wat ­Natasja ‘de tweede helft van haar leven’ noemt. ‘De onzekere en zorgelijke helft’, ­verduidelijkt ze. Sinds die maand is Sidney, toen 19 jaar, vermist. Eind ­november kreeg Natasja nog een berichtje: ‘Mam, alles is goed’, iets in die trant. Een maand daarvoor was hij op vakantie gegaan, in z’n eentje naar een huis ergens in Nederland. ‘Hij wilde niet vertellen waarheen precies. Achteraf denk ik: waarom heb ik niets gevraagd?’, vertelt zijn moeder. Hij zat met zichzelf in de knoop. ‘Sidney had moeite met het leven hier. Werken, naar school, sociale verplichtingen; dat was niets voor hem. Sidney was een vrije geest.’