‘Ik werd direct als oorlogsmisdadiger neergezet – alsof ik al schuldig was’

Was Julio Poch in 2003 niet naar Bali gegaan om daar een paar ­weken te vliegen, dan was dit hem niet overkomen. Was hij daar in restaurant Gado Gado niet bij deze collega’s aan ­tafel gaan zitten, dan was het allemaal niet gebeurd. Had hij zijn waffel gehouden over de dictatuur van Jorge Videla, dan had hij nooit acht jaar in Spaanse en Argentijnse cellen gezeten.

Maar Julio Poch ging wel naar Bali, hij zat wel aan die tafel en hij sprak wel met zijn collega’s over de Vuile Oorlog. En daardoor werd hij onbedoeld de hoofdpersoon in een merkwaardige geschiedenis waarover het laatste woord nog niet is gezegd.

Vorig jaar spraken de rechters van het tribunaal in Argentinië hem dan eindelijk vrij. Er was geen bewijs dat de Argentijns-Nederlandse piloot betrokken was geweest bij dodenvluchten waarbij tegenstanders van de Argentijnse dictatuur (1976-1983) gedrogeerd en wel in zee gedonderd werden. Er volgt nog een ­hoger beroep, maar ook daar verwacht Poch vrijspraak.

In zijn boek, dat vanaf maandag in de winkel ligt, vertelt Poch (66) uitgebreid over zijn gevangenschap, het proces en ­alles wat eraan voorafging. ‘Ik wil dat mensen in Nederland het hele verhaal kennen’, zegt hij aan de eettafel in zijn huis in het Noord-Hollandse Zuidschermer, waar hij een jaar geleden terugkeerde. ‘Er is zoveel over mij geschreven en de helft klopte niet. Daar baal ik van. Ik werd bijvoorbeeld direct als oorlogsmisdadiger neer­gezet. Alsof ik al schuldig was.’