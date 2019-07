Huis ten Bosch, het woonverblijf van de koning, is verbouwd. Zo ziet het er nu uit

Het mocht wat kosten. Maar nu staat het rijksmonument paleis Huis ten Bosch mooier dan ooit te glimmen in de zon. Tijdens de renovatie, waarvan de voorbereiding begon nadat prinses Beatrix in 2014 het paleis verliet, bleek de bouwkundige staat van Huis ten Bosch slechter dan gedacht. Dak en koepel moesten vernieuwd, houtrot bestreden, asbest verwijderd. De kosten liepen op tot voorlopig 63 miljoen euro – de eindafrekening moet nog komen. Leidraad was: het paleis moet er weer 30 jaar tegen kunnen.

Woensdag mocht de pers het resultaat bekijken. Sinds januari wonen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, al in het paleis. Hun woonvertrekken vallen buiten de bezichtiging. Een tiental andere ruimtes gaan deze ochtend wel open. Publieksbezoek zit er voorlopig niet in, volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Maar wie weet. De schitterende Oranjezaal, het hart van het paleis, was immers na een eerdere restauratie in 2015 gedurende twee maanden te bewonderen.

Het Rijk stelt het staatshoofd drie paleizen ter beschikking: het koninklijk paleis in Amsterdam (waar nu een zomerexpositie te zien is), paleis Noordeinde in het centrum van Den Haag (in augustus op vier zaterdagen voor het publiek toegankelijk) en paleis Huis ten Bosch op de rand van Den Haag en Wassenaar. Villa De Eikenhorst, waar Willem-Alexander met zijn gezin woonde tussen 2004 en 2019, en kasteel Drakensteyn, waar prinses Beatrix nu woont, zijn privébezit. Daarom wil de RVD niks zeggen over het bericht eerder deze week dat De Eikenhorst als residentie verhuurd zou worden aan een ambassadeur uit de golfregio.