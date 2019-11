Houdt Nederland nog wel van zijn varkensboer?

Milieueisen vragen financieel het meest van Nederlandse varkensboeren. Met name de kosten voor het laten verwerken van mest liggen veel hoger dan in andere grote varkenslanden, zoals België, Denemarken en Duitsland. Het resultaat van al die ­eisen: de productie van de voor het milieu schadelijke stikstof en fosfaat nam sinds 1990 harder af dan in veel andere sectoren. Ook is de varkenshouderij uitermate efficiënt in de zogenoemde voerconversie. Voor een kilo vlees is rond de tweeënhalve kilo voer nodig, waardoor per varken minder import van buitenlandse sojaschroot nodig is.

Varkensprovincie Noord-Brabant heeft vanwege de vele varkens en bijbehorende stank in de provincie de nationale regels verder aangescherpt. In 2022 moet 85 procent van alle ­ammoniak die uit de varkensmest ­opstijgt, worden afgevangen. Stiphout nadert met zijn luchtwassers dit percentage en gebruikt de afgevangen meststof nu al op zijn eigen akkers – door de akkerbouwtak kan zijn broer ook van het bedrijf leven. De kringloopgedachte in de praktijk.

Maar dan komt weer direct een regeltje om de hoek kijken. Stiphout moet de stikstof en mest met een speciale machine injecteren in de grond om te voorkomen dat een groot deel van de stikstof bij het bemesten alsnog vervliegt en neerdaalt op de nabijgelegen Maasduinen. Het beschermde natuurgebied ligt ingeklemd tussen Stiphouts boerderij en die van Duitse collega’s. ‘Aan de andere kant van de grens mogen ze op amper 10 kilometer hiervandaan de stikstof wel gewoon over het land uitrijden.’