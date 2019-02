Hoe YouTube rechtse radicalisering in de hand werkt

Zoals Lukas zijn de afgelopen jaren meer mensen door YouTube ingrijpend van standpunt veranderd, al noemen ze het zelf een ‘red pill’ of ‘wakker worden’. Deze ideologische transformatie – of radicalisering – manifesteert zich nadrukkelijk ter rechterzijde van het politieke spectrum, die groter en levendiger lijkt dan de linkerkant, zo blijkt uit onderzoek van De Correspondent en de Volkskrant (zie verantwoording). Om tot die conclusie te komen verzamelden we het afgelopen jaar circa 1.500 kanalen, 600 duizend video’s, 120 miljoen reacties, 15 miljoen aanbevelingen en 440 duizend transcripties van video’s, zowel aan de linker- als aan de rechterkant van YouTube. Deze data hebben we met behulp van data-analytici, mediawetenschappers en algoritmedeskundigen geanalyseerd. Van verschillende Nederlandse YouTube-gebruikers hebben we op basis van de reacties die ze onder video’s achterlaten gedetailleerd de ontwikkeling van hun gedachtegoed kunnen reconstrueren. Ook spraken we uitgebreid met zes intensieve YouTube-gebruikers die ons vertelden over hun politiek en cultureel ‘ontwaken’ op het videoplatform.

Op de linkerflanken bestaat er weliswaar ook een cultuur van ‘woke’ zijn – zich bewust zijn van ongelijkheid in de samenleving – maar het aandeel linkse video’s met een radicale signatuur, zoals revolutionair marxistisch of anti-fascistisch, is marginaal, zo blijkt uit onze data. Veel linkse kanalen hebben een socialistische of een life style invalshoek (duurzaam leven), of behandelen onderwerpen die ook in de reguliere media aan bod komen. Extreemrechts is daarentegen wel sterk aanwezig op YouTube. Veel kanalen aan de rechterkant hebben een politieke of filosofische achtergrond en behandelen het nieuws vanuit eigen optiek.

Het rechtse deel van YouTube dat wij onderzochten wordt door Amerikaanse wetenschappers ook wel ‘reactionair rechts’ genoemd, een verzamelnaam voor vloggers en kanalen waarin de felle afkeer van progressieve waarden als een rode draad door de video’s loopt. Diversiteit, feminisme, ‘social justice warriors’ (kortweg sjw’s) – reactionair rechtse YouTubers hebben er over de gehele linie een broertje dood aan. Bovendien ontwaren ze een gemeenschappelijke vijand in de reguliere media, die alles vanuit een politiek-correcte bril zouden benaderen. Of deze YouTubers verdienen aan reclame-inkomsten op het platform, en hoeveel, valt niet met zekerheid te zeggen. Wel vragen ze hun kijkers en abonnees geregeld geld te doneren.

Het wantrouwen in de ‘oude’ media verklaart ook waarom reactionair rechts is oververtegenwoordigd op YouTube, en waarom er niet een linkse evenknie bestaat. Bij links is het vertrouwen in de mainstream media veel sterker en is de behoefte aan alternatieve geluiden minder groot, aldus recent onderzoek van de Amerikaanse universiteit Harvard naar de polarisatie in de VS. Dezelfde dynamiek lijkt ook in Nederland op te treden. ‘De media hebben een links narratief gepushed waarin mensen zich niet herkennen’, vertelt Wouter, een 24-jarige student journalistiek, die naar eigen zeggen politiek van ‘links naar rechts van het midden’ is opgeschoven door YouTube. ‘Daarom gaan mensen op zoek naar alternatieven op rechts.’

De vloggers in de reactionair rechtse scene liggen qua extremiteit soms ver uit elkaar, maar verkeren uiteindelijk wel in elkaars nabijheid vanwege hun gemeenschappelijke afkeer van progressief links. Het ‘gematigde’ geluid in deze wereld is afkomstig van YouTubers die zichzelf liberaal, libertariër of conservatief noemen, opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en progressieve ideeën kritiseren.

Op de extreme flanken bevinden zich neonazi’s die zich voorstellen als representanten van alt-right, een van oorsprong Amerikaanse beweging die draait om wit superioriteitsdenken, waarbinnen ook het antisemitisme welig tiert. Dat extreemrechts goed gedijt op YouTube blijkt wel uit het grote aantal verwijzingen naar het videoplatform vanuit de extreemrechtse hoeken van onlineplatforms als 4chan, Reddit en Twitter-kloon Gab. Ongeveer driekwart van de daar aangehaalde bronnen is een video op YouTube.

Hoe kijkers in een reactionair rechtse tunnel kunnen worden gezogen, is niet altijd even eenduidig. Persoonlijke omstandigheden kunnen een rol spelen. Wel is aannemelijk dat radicalisering – er steeds extremere denkbeelden op nahouden – door YouTube in de hand wordt gewerkt door drie factoren: de techniek achter het aanbevelingssysteem, de ‘waardevrije’ wijze waarop YouTube video’s aanbeveelt, en de cultuur van aan elkaar gelieerde vloggers. De manier waarop deze onderdelen (waarover later meer) op elkaar inspelen, kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand met een ontluikende interesse in het feminisme gaandeweg uitkomt bij video’s waarin het feminisme een kwaadaardige joodse uitvinding heet.