Hoe Russische rappers het Kremlin op de kast jagen

Plots springt Dmitri Koeznetsov, aka Husky, het podium op met een zwarte zonnebril op en een gecamoufleerde hoodie over zijn hoofd. Het publiek joelt, de smartphones schieten de lucht in. Iedereen rapt mee met Husky’s Gedicht over mijn moederland. Over de Sovjet-Unie, het uiteengevallen moederland van de mensen in de autoriteiten.

‘Herinner je toen je overleed / en we aten je vlees / dat rook als een mummie / vergeten in een mausoleum.’

Op een scherm achter Husky draaien twee kalasjnikovs op een rode achtergrond. Later verschijnt een animatie van een man die zich door zijn hoofd schiet. Ook bungelen er gigantische stroppen op het scherm.

Het leven in het huidige moederland is uitzichtloos, rapt Husky tussen de regels door. In Kogel-dwaas: ‘Gefocust op zelfmoord / dwaal ik door de stad / dromend van copulatie.’

Drugs, seks, geweld. Het zijn geen thema’s die deel moeten worden van Ruslands soundtrack, vinden de autoriteiten. In maart verbood een rechtbank vier videoclips van Husky op YouTube. Ze zouden kunnen aanzetten tot: interesse in het plegen van zelfmoord, moord, gebruik van tabaksproducten, seksuele losbandigheid, gebruik van grof taalgebruik en andere beledigende woorden en uitdrukkingen in gesprekken.