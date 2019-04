Hoe het American Native American werd

De gevallen witte mannen staan weer op en nemen hun hoed af voor een van de Seminoles, een zwarte ruiter te paard, nazaat van gevluchte slaven, wiens oom, een veteraan in deze nagespeelde veldslagen, onlangs is overleden. ‘We hebben respect voor de Seminoles’, zegt Ron Brown, een van de zojuist gescalpeerde militiemannen, even later. ‘Ze hebben het altijd goed geregeld en betalen een stuk beter dan de Burgeroorlog-re-enactments. Ze betalen altijd meteen, we gaan naar huis met cash, echte Amerikaanse dollars. Het is een trots volk.’

Op de achtergrond zijn Dolly Parton en Kenny Rogers te horen, afkomstig van de braderie verderop, waar inheemse snuisterijen te koop zijn. ‘We can rely on each other, ah-ah.’