Hoe de jeugdzorg de isoleercel overbodig probeert te maken

Tot 2008 belandden minderjarigen waar hulpverleners zich geen raad mee wisten in de jeugdgevangenis. Kwetsbare jongeren als Lisette en jongeren met ernstige gedragsproblemen zaten er vast tussen jeugdige daders, een onhoudbare situatie.

Als alternatief werd de zogeheten jeugdzorgplus in het leven geroepen: gesloten instellingen voor tijdelijk verblijf en behandeling. De jeugdrechter kan besluiten tot een plaatsing in een van de twaalf gesloten instellingen in de Jeugdzorgplus.

De circa 1.400 jongeren tussen de 12 en 18 jaar die in de gesloten jeugdzorg verblijven, zijn daar terechtgekomen omdat ze bescherming nodig hebben, omdat ze zichzelf in gevaar brengen of omdat anderen dat doen, omdat hun ouders hun geen veilig thuis kunnen bieden, of omdat ze behandeling weigeren voor hun ernstige gedragsproblemen. Het zijn veelal kinderen die een trauma hebben opgelopen door mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Met hun ouders hebben ze vaak een moeizame, ingewikkelde relatie. Een deel van de jongeren is licht verstandelijk beperkt. Steeds meer kinderen hebben een psychiatrische stoornis.

De bedoeling is dat ze alleen in het uiterste geval in zo’n instelling terechtkomen en dat hun verblijf zo kort mogelijk duurt. De behandeling moet erop gericht zijn de kinderen zo snel mogelijk te laten terugkeren naar de samenleving, bij voorkeur in het eigen gezin of een pleeggezin. In de praktijk blijven ze vaak langer, onder meer door gebrek aan doorstroommogelijkheden.

De gesloten jeugdzorg ligt de laatste jaren onder vuur. Jongeren klagen over het strikte regime. De jeugdzorg is niet bedoeld als straf, maar het lijkt wel veel op een gevangenis, zeggen zij. Wie zich misdraagt, belandt in de afzonderingsruimte – jeugdzorgjargon voor de isoleercel.

‘In sommige instellingen zat ik tot wel 21 uur op mijn kamer. In andere mocht ik me juist niet terugtrekken’, schreef Jason Bhugwandass (21), die zelf in vijf verschillende instellingen verbleef, begin dit jaar in een opiniestuk in de Volkskrant. ‘Overal waren weer andere regels, andere tucht. In de ene instelling mochten we niet naar Prison Break kijken, in de andere instelling niet Ik voel me zo verdomd alleen van Ciske de Rat zingen.’

In de gesloten jeugdzorg staat repressie goede behandeling in de weg, concludeerde gedragswetenschapper Sophie de Valk eerder dit jaar in haar promotieonderzoek. Repressie, legt ze uit, is als medewerkers misbruik maken van hun macht en de jongere daardoor schade oploopt. ‘Denk aan het ten onrechte isoleren, of te strikte regels, waardoor jongeren nauwelijks autonomie hebben.’

Mede door dergelijke kritiek heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vorig jaar met de jeugdzorgplusinstellingen afgesproken dat minderjarigen vanaf 2022 niet langer worden afgezonderd. Het isoleren van veelal getraumatiseerde kinderen zou traumatisch kunnen zijn, vinden ook de instellingen zelf. Ze willen de praktijk helemaal uitbannen.

Het terugdringen gaat niet snel genoeg, vindt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die het proces nauwlettend volgt. Instellingen kampen met grote personeelstekorten. De decentralisatie heeft bovendien tot onrust geleid. Om contracten met gemeenten in de wacht te slepen, moeten jeugdzorgaanbieders zich steeds opnieuw verkopen. Dat kost veel tijd en energie, die ten koste gaat van de zorg voor de jongeren.

De Volkskrant bezocht twee jeugdzorgplusinstellingen die desondanks proberen de zorg anders in te richten: de Koppeling in Amsterdam en Transferium in Heerhugowaard. Allebei gelden ze volgens de Inspectie als instellingen die op de goede weg zijn.