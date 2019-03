Hoe de erfenis van Els Borst mogelijk kankerpatiënten kan helpen

Neefjes is medefinancier van de productie, en dat doet hij op bijzondere wijze, via de erfenis van zijn schoonmoeder. Zijn vrouw Andra, de dochter van Els Borst, vond het passend, vertelt hij, om het geld daaraan te besteden. ‘Els heeft veel voor kankerpatiënten gedaan, als minister maar ook daarna.’

Drie dagen eerder is hij met de familie op een herdenkingsbijeenkomst in Den Haag geweest waar D66-partijgenoten Pia Dijkstra en Petra Stienen haar memoreerden. Borst, oud-minister van Volksgezondheid en minister van Staat, was ‘een arts in de politiek’, zei Dijkstra daar. Een erudiete vrouw die de zorg voor anderen hoog in het vaandel had, zachtmoedig maar ‘met staal in haar fluwelen handschoenen’.

Ze werd omgebracht in haar eigen huis, door een psychiatrische patiënt, zo bleek pas veel later, die vertelde dat hij een goddelijke opdracht had gekregen haar te vermoorden omdat zij verantwoordelijk was voor het euthanasiebeleid.

‘Wat er is gebeurd kunnen we niet veranderen’, zegt Neefjes. ‘Maar wij willen niet dat ze wordt herinnerd om haar dood. Ze moet worden herdacht om wat ze in haar leven heeft gedaan, niet om hoe ze is geëindigd. Daarom gebruiken we haar geld om een medicijn terug te brengen naar de patiënt. Dat vinden wij een mooie nagedachtenis.’

Lachend: ‘Goed dat we van tevoren niet wisten hoe moeilijk het zou worden. Anders hadden we het misschien niet aangedurfd.’