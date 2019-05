Hier komen de EU-euro’s in Nederland terecht

Nederland betaalde in 2017 3,4 miljard euro aan de EU, oftewel 199 euro per inwoner. Deze afdracht is gebaseerd op het Bruto Nationaal Inkomen en de BTW-inkomsten. Aangezien Nederland rijker is dan de meeste EU-landen betalen we meer dan we vervolgens ontvangen. Om dit deels te compenseren heeft Nederland, volgens cijfers van de Europese Commissie, via enkele regelingen een korting bedongen van 660 miljoen euro - anders zou Nederland ruim 4 miljard hebben moeten betalen. Ter vergelijking: in 2017 gaf de Nederlandse overheid 264,6 miljard euro uit, oftewel 15.491 euro per inwoner. De EU-bijdrage van 3,4 miljard is dus 1,3 procent van dit bedrag.