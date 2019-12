Het volk tegen ‘meneertje Macron’: pensioenstaking legt Frankrijk lam

Volgens Karim Brigui, die op Boulevard de Magenta in Parijs met een rode vakbondsvlag staat te zwaaien, is het heel simpel. ‘Als mijn vader in 1995 niet was gaan staken, had hij nu niet het pensioen gehad dat hem was beloofd. Als wij nu niet staken, gaat Macron ons uitkleden.’



Normaliter werkt Brigui bij de afdeling paspoortafgifte van de gemeente Parijs. Vandaag heeft hij het werk neergelegd, net als veertig collega’s, om mee te lopen in de grote protestmars tegen de pensioenhervorming. Hij is bepaald niet de enige. In heel Frankrijk waren meer dan 800 duizend demonstranten op de been. ‘Het pensioenstelsel raakt iedereen’, zegt Brigui. ‘Deze brand krijgt Macron niet zomaar geblust.’