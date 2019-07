Het laatste rondje

‘Uiteindelijk ging ik als eerste die kant op. Ik kende geen woord Spaans. Cerveza, chica, casa, dat was het wel. Op 17 maart 1979 kwam ik aan, met twee koffers. De enige die ik kende was Pepito, de eigenaar van het hostel waar ik sliep. Mijn zwager kwam een paar maanden later met de surfplanken en de hele klerezooi. Ik hielp hem alles op te bouwen en toen hij was geinstalleerd, had ik daar geen rol meer. Wel had ik nog wat geld van de Dirk, 2.000 euro. Dat ging hard. Godsamme zeg, hier een biertje, daar een biertje. Het was zó op.

‘Ik wilde niet terug naar Nederland, want ik had de smaak te pakken - ook wat betreft de vrouwen. Met een van hen, de Braziliaanse Silvia, ging ik taarten bakken op de hippiemarkt, Es Canar. Dat liep reuzegoed, tot anderen hetzelfde briljante idee kregen. Binnen een paar weken lag de hele handel op zijn kont.

‘Niet veel later ging Silvia terug naar Brazilië en reisde ik haar achterna. Ik vroeg haar vader, een kleine maffioso, bijna op mijn knieën of ik haar mocht trouwen. Dat mocht, zei die gluiperd. Maar uiteindelijk mocht het helemaal niet en keerde ik zonder meisje terug naar Ibiza. Godskolere, wat nu?

‘Toen duidelijk werd dat Silvia en ik niet konden trouwen, ging ik terug naar Ibiza. Na drie maanden verkering ben ik daar later getrouwd met een Duitse. Dan ben je toch gestoord? Maar ja, ik was verliefd. Tamara heette ze. En ze wilde ook een kind. Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen, want even later gingen we alweer scheiden.

‘1984, het jaar van de scheiding, was mijn slechtste jaar. Mijn vader kwam naar het eiland. Hij had nog nooit gevlogen. Hij stierf naast mij in de auto. Ik zag hem wegtrekken. Er waren nog geen mobieltjes toen, dus ik moest terugrijden naar het stadje Santa Eulària. Godverdomme, wat een paniek. De dokter had spreekuur, de wachtkamer zat vol. ‘Naar die auto!’, brulde ik.

‘De dokter tilde de oogleden van mijn vader op en wist genoeg: ‘Está muerto.’ Pa had het in Holland altijd over zijn begrafenis. Uiteindelijk is hij begraven op Ibiza door mij, een stelletje bandieten en wat halve hippies.

‘Ik moest verder. Op het strand kwam ik de Duitse gitarist Freddy tegen. ‘Ik kan zingen’, zei ik hem. Ik kon Sinatra. My Way, Strangers in the Night. ‘Nou’, zei Freddy, ‘Dan gaan we het maar samen proberen.’ Het begon met een soort songfestival op het strand. Dat was zo'n geweldig succes dat we ermee doorgingen.

‘Engelsen snappen Frans niet, en omdat ik toch al Sinatra zong noemde ik mezelf maar Frankie. Freddy en Frankie speelden op het strand, in hotels, resorts. Freddy was af en toe zo bezopen dat hij zó de boom inklom met zijn gitaar. Vier jaar was het reuze leuk en verdienden we genoeg om van te leven. Toen ging Freddy terug naar Duitsland. Hij had huwelijksproblemen. Ik bleef achter. Jezus, dacht ik, wat nu weer?

‘Ik ben in mijn eentje verder gegaan, als zanger Frankie. Buiten het seizoen oefende ik nieuwe nummers en speelde ik tuinman. Freddy kwam af en toe half gescheiden - dat wist je nooit met hem - terug naar Ibiza. Dan zongen we weer samen.

‘Later raakte ik bevriend met Peter Kent, van het nummer It's A Real Good Feeling. Op een dag had-ie een lied voor me. Of nou ja, hij had de melodie en een titel: I don't like work. Ik moest zelf de tekst schrijven. Na twee dagen kloten op het strand dacht ik: weet je wat, ik ga gewoon twee flessen wijn drinken. Klok klok klok, in tien minuten had ik het hele lied.’

Begint te zingen: ‘My lady laying in the sun / I have no trouble, only fun / Let's face it: I feel free and fine / I don't like work. I'm looking at the deep blue sea / I have some girls who care for me / I'm sure that you will all agree / I don't like work.’

‘Peter en ik gingen het nummer opnemen bij Polydor in München. Alles voor elkaar, zei hij, maar eenmaal in Duitsland bleek er niks voor elkaar. Van ellende moest ik daar blijven. Om geld te verdienen maakte ik 's nachts de Burger King schoon. Peter heeft mijn ticket terug naar Ibiza betaald.

‘Daar was ik op een gegeven moment zo'n alcoholist dat mijn vrienden me naar de dokter sleepten. ‘Nog twee weken, dan ben je dood’, zei die. Ik lachen, maar er viel niets te lachen. Ik stopte met drinken en ben uit armoe terug naar Amsterdam gegaan.

‘Om bezit geef ik geen moer. Je kunt het toch niet meenemen. Het is het avontuur dat mij heeft verrijkt. Ik mis Ibiza vreselijk. Het slaat nergens op wat ik daar allemaal heb gedaan, maar ik kan er úren over vertellen. Ik heb van alles ontlopen in het leven, maar gelukkig vooral die vreselijke routine.’