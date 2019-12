Het jaar door de ogen van huisfotograaf Marcel van den Bergh

Het sneeuwt. En meestal ben ik dan al onderweg voordat de krant belt. Ik ben een wintermens. Ik hou de sneeuwradar in de gaten en aan de hand daarvan rij ik in de richting van waar de meeste sneeuw is voorspeld.

Winter en met name sneeuw geeft plezier en overlast. Ik zoek altijd naar beiden. Het plezier, dat is meestal niet zo moeilijk. Kinderen op sleetjes, pubers die sneeuwballen gooien, wandelaars in de bossen, ik maak het eigenlijk terloops.

De overlast is moeilijker. Die foto’s hebben vaak te maken met hoe wij van a naar b moeten zien te komen: het verkeer. Het is een kwestie van zelf onderweg zijn en hopen dat je het tegenkomt. Radio 1 en de sneeuwradar sturen me.

Vandaag zit het niet mee. Als ik op het einde van de dag langzaam richting huis ga, zie ik een auto in de berm. Vader en zoon staan ernaast en wachten op de sleepdienst. Ze vinden het goed dat ik fotografeer. Ik rijd verder, en nog geen 3 kilometer verderop ligt een auto op zijn kop in de sloot. De lichten branden nog. Ik schrik en spoed mij er heen. Gelukkig zit er niemand meer in de auto. Een buurtbewoner zegt dat de bestuurder er zelf is uit gekropen. Het is een bijzonder gezicht, de auto met de lampen nog aan. Weer maak ik wat beelden.

Het is zelf ook oppassen op de weg. Het gaat stapvoets. Plots zie ik voor mij een auto schuin de weg over glijden, net voor een tegenligger langs de sloot in. Het lijkt in slow motion te gaan, want zo langzaam reden wij en gleden zij ook. Ik spring uit de auto, evenals de mensen uit de tegemoetkomende auto. Zij zijn sneller beneden. Er blijkt een ouder echtpaar in de auto in te zitten. Ze zijn ongedeerd.

Ik raap alle moed bij elkaar en vraag of ik een foto mag maken. Het is goed en ik maak beelden van het moment dat ze uit de auto worden geholpen. Soms gaan dingen zo snel dat je niet de kans om het te vragen of uit te leggen wie je bent. Als ik het dan toch maak, komt het voor dat ik thuis ga twijfelen of ik het beeld wel naar de krant zal sturen. Daarin maak ik een persoonlijke afweging. Het kan een gok zijn.