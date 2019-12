Het jaar 2019 in foto's

Kus

Biarritz, Frankrijk

28 mei

Deze kus van de Canadese premier Justin Trudeau en Melanie Trump in aanloop naar de G7-top in de Franse badplaats Biarritz ging viral. Ook in de Volkskrant-rubriek Beeldvormers werd een foto van de zoen besproken. Daarop schreef lezer Walter Crommelin uit Haarlem deze ingezonden brief: ‘In haar commentaar op een foto van Melania Trump, die op de G7 Justin Trudeau wil kussen, beschrijft Merel Bem hoe de knappe Trudeau, dankzij zijn innemende voorkomen, altijd overal mee wegkomt. Kritiek op zijn pogingen een penibele fraudezaak in de doofpot te werken, verstomt zodra de premier in beeld komt, in de krant of op tv. Van een ­Canadese vriendin, die op de middelbare school bij hem in de klas heeft gezeten, weten we dat hij toentertijd de bijnaam ‘Pizza’ had, wegens verregaande puisterigheid. Het heeft iets rechtvaardigs dat deze voormalige puistenkop, vroeger met zijn uiterlijk gepest, er nu door wordt gered.’

Foto: Ian Langsdon / EPA