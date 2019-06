Het droomrijk van Noersoeltan Nazarbajev

Over Nazarbajevs aftreden is ze minder verdrietig dan haar ouders. ‘Iedereen weet dat dit een autoritair land is. Door af te treden maakt Nazarbajev het systeem nu ingewikkelder, dat lijkt me een stap in de goede richting.’

Nazarbajevs exit is een experiment. Zeg gerust het grootste politieke experiment in Centraal-Azië sinds de Sovjet-Unie. De verkiezingen zijn niet bedoeld om het volk een nieuwe leider te laten kiezen. Alles wijst erop dat ze dienen om Nazarbajev aan de macht te houden tot na zijn dood.

Diens aftreden was in feite een promotie. Nazarbajev is nu voorzitter van de Veiligheidsraad, een orgaan dat controle heeft over het leger. De aanstelling geldt voor de rest van zijn leven ‘in verband met zijn historische missie’, zo staat in de wet die Nazar bajev zelf liet opstellen. En passant stelde het parlement Nazarbajevs oudste dochter, een operazangeres, aan als voorzitter van de senaat.

Daarmee is ze automatisch vicepresident. Valt de aanstaande president weg, dan neemt zij het over. Wie de aanstaande president wordt, is al duidelijk. Kassym-Jomart Tokajev (67), een bondgenoot van Nazarbajev met VN-ervaring, is zondag de kandidaat van Nazarbajevs partij en daarmee praktisch al de winnaar. Hij lijkt trouw aan Nazarbajev: het besluit om de hoofdstad te vernoemen naar Nazarbajev kwam van hem, als interim-president.