Het atypische doel van Thomas de Gendt: drie rondes in één seizoen

In de Giro d’Italia is De Gendt begonnen aan wat hij ‘Project drie grote rondes’ noemt. Hij wil in één seizoen de Giro, Tour en Vuelta rijden. Voor zover hij weet is hij de enige in het peloton die dat dit jaar gaat doen. ‘Er is vorig jaar iemand geweest die aan de drie grote rondes is begonnen, maar hij heeft alleen de Vuelta volbracht.’ Dat telt niet, vindt hij. ‘Je moet ze ook effectief uitrijden.’

Er zijn genoeg renners die per seizoen twee rondes rijden, maar alle drie komt niet zo vaak voor. Uitzondering is zijn ploeggenoot Adam Hansen, op wiens naam het record onafgebroken grote rondes rijden staat: 20 keer. Van Hansen pikte De Gendt het idee voor ‘drie op een rij’ op.

Hoewel hij in diverse rondes het bergklassement won, is De Gendt geen klimmer pur sang. Hij is vooral goed in ontsnappingen. In de Tour van 2017 was hij de renner die het meeste solo op kop had gereden: 1.047 kilometer, volgens de organisatie. De Gendt zelf kwam tot een ander aantal: 1.080. Hij houdt alles minutieus bij in een schriftje.

Volgens ploegleider Bart Leysen van Lotto-Soudal schuilt de grootste uitdaging van De Gendts missie in het mentale aspect. ‘In elke ronde krijg je te maken met dagen waarop je het slecht hebt. De vraag is hoe hij die gaat verteren. Maar ik denk dat hij het aankan.’