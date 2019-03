De angst die Valladares’ verschijning oproept, is wijdverspreid. Niet alleen in El Salvador, ook in Guatemala en Honduras terroriseren mara’s de bevolking. Hun nietsontziende geweld is de belangrijkste reden dat honderdduizenden Midden-Amerikanen hun boeltje pakken en noordwaarts trekken. Ze vluchten voor hun leven.

‘Het zijn allemaal criminelen’, vindt Donald Trump. De Amerikaanse president wil een hoge grensmuur opwerpen om de migranten buiten te houden. Eind vorig jaar liet hij veiligheidstroepen traangas afvuren op Salvadoranen en Hondurezen aan de grens. Een traumatische gebeurtenis voor mensen die op de vlucht zijn voor geweld. Wat Trump bovendien in zijn tirades verzwijgt, is dat de ontstaansgeschiedenis van de mara’s deels is geschreven door de VS.

Van oudsher mengen de VS zich actief in binnenlandse aangelegenheden in hun ‘achtertuin’. Gedurende de hele vorige eeuw hielpen ze rechtse leiders in het zadel en ze zijn daarvoor rijkelijk beloond: Amerikaanse bedrijven hebben vrij spel, profiteren van de spotgoedkope arbeidskrachten en betalen nauwelijks belasting. Zodra een linkse politicus op het toneel verscheen en zich hard maakte voor eerlijkere landverdeling of betere arbeidsrechten, grepen de VS in.

De extreme armoede en ongelijkheid, en het gebrek aan mogelijkheden om daar op democratische wijze iets aan te veranderen, brachten in de tweede helft van de vorige eeuw linkse guerrillabewegingen op de been. De VS hielpen wrede dictators in hun strijd tegen de guerrilla, trainden militairen, doodseskaders en paramilitairen, en keken toe hoe de regimes honderdduizenden burgers over de kling joegen.

De oorlogen brachten een grote vluchtelingenstroom op gang. Veel van de migranten belandden in achterbuurten van Los Angeles waar toen al verschillende straatbendes actief waren. Ongedocumenteerde Salvadoraanse jongeren zagen in de bendes een mogelijkheid om geld te verdienen. Een deel van hen sloot zich aan bij Barrio 18, anderen richtten concurrent Mara Salvatrucha op. Zo is de bendeoorlog geboren.