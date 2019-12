Gestrand in Athene, de horrorplek voor de verjaagde vluchteling

Nu zijn het vooral Afghanen die het straatbeeld bepalen. Hoewel ze in Griekenland veruit de meeste kans maken op een vluchtelingenstatus – Nederland erkent Afghanen zelden als oorlogsvluchteling, al zijn de Taliban terug van weggeweest – willen ze er allemaal weg. Niet alleen omdat de wachttijd in de asielprocedure is opgelopen tot drie à vier jaar, maar vooral omdat er in Griekenland geen toekomst is. ‘Hier is geen werk of opvang voor ons, alleen ellende’, verzucht de 20-jarige Ali, die zichzelf twee dagen eerder vanaf Lesbos heeft weten te smokkelen.

Ali, die onder de infectiewonden zit als gevolg van schurft die hij heeft opgelopen in het beruchte vluchtelingenkamp Moria, slaapt met negen andere migranten in een kamer vlak bij het plein. Het kost hem 5 euro per nacht. Hij weet niet hoelang hij dat volhoudt. Volgens de Afghaanse jongens slapen er steeds meer mensen op straat. ‘Alles wordt ook duurder nu Kerstmis nadert. Vannacht waren er zelfs families met kleine kinderen’, vertelt Boss.