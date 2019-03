Gepolijste luxe en monstervilla’s: dit is de gouden kooi van Chinese miljonairs in Vancouver

De kuststad is een extreem voorbeeld van een ‘hedgecity’ voor Chinees kapitaal – een stad in een politiek stabiel land waar buitenlands geld wordt gestald, zoals op kleinere schaal ook gebeurt in Sydney, Londen, Singapore en Seattle. In 2014, toen de Volksrepubliek 3,6 miljoen miljonairs kende, was de Chinese kapitaalvlucht goed voor 800 miljard dollar. Gedreven door angst dat het in eigen land ooit misgaat – met het politieke systeem, de Chinese economie of een eigen zakendeal – zetten rijken elders tweede, derde en zelfs vierde parallelle levens op.

Met zijn skipistes, jachthavens en aangenaam klimaat werd Vancouver een soort bankkluis voor Chinees geld. De economie drijft op Chinese consumptie. Het leidt tot rode Ferrari’s met Chinese decoraties bij de autodealer, vestigingen van de Chinese restaurantketen Haidilao en banken die hun klanten standaard in het Mandarijn aanschrijven.

Vancouver was voor Meng een plaats om uit te blazen van de rusteloze Chinese global lifestyle. Maar nu is het een gouden kooi, compleet met avondklok en elektronische enkelband. De procedures rond uitlevering duren maanden, misschien zelfs jaren. Om te voorkomen dat ze vlucht, mag Meng alleen naar buiten met twee beveiligers en een chauffeur. Dat team betaalt ze zelf – haar vermogen wordt op 90 miljoen dollar geschat. Onderdeel van het onderpand voor haar borgtocht was 9 miljoen euro in de vorm van Mengs Mansions – die voor Chinese miljonairs overigens bescheiden villa’s staan op naam van haar echtgenoot en zitten stevig in de hypotheek, zoals het meeste vastgoed met een Chinese eigenaar.