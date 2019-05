Geen files, geen herrie tijdens generale repetitie voor Formule 1 in Zandvoort

Grijnzend staat Van Saase ’s middags op een duin aan de rand van het circuit, terwijl een vriend halve liters bier aandraagt en de gierende racewagens van de World Touring Car Cup het gesprek onmogelijk proberen te maken. Dat geluid, daar gaat het hem om. Het gaat door je hele lijf, kippevel krijg je ervan. Zelf incasseert Van Saase regelmatig boetes met zijn Audi A6, ‘topsnelheid 259 kilometer per uur’. In zijn vakanties werkt hij in een Oostenrijkse skishop, eigenlijk vooral zodat hij door Duitsland kan scheuren. Dat gevoel van vrijheid, adrenaline, één met de machine – was hij maar autocoureur geworden in plaats van verkoper bij een groothandel in plantenbakken.

Dat denken er meer vandaag in Zandvoort. Het is horen, zien, maar ook ruiken, voelen en – als je héél dicht bij de pits staat – proeven. Tijdens de drift demo, waarbij achterwielaangedreven wagens met rokende banden over het asfalt glijden, drijven wolken verbrand rubber richting het publiek, over de duinen naar een strand waar vandaag niemand wat te zoeken heeft. De rook prikt de ogen en droogt de mond. De mannen en mannetjes in Verstappen-petjes op de duinen grijnzen er alleen maar breder van. Machtig mooi toch.

Op zondag kwamen er bijna 60 duizend mensen naar het dorp, langs twee eenbaansautowegen en over een spoor dat is berekend op elk kwartier een boemeltreintje. En vooruit – over het fietspad. Bij de Formule 1 wordt het nog veel drukker, met op zondag meer dan 100 duizend mensen op één dag. Als het een zonovergoten topdag is, komen daar nog eens 60 duizend strandgangers bij. Dat heeft de gemeente nog nooit te verwerken gehad. Zandvoort wil voorkomen dat het de wereldpers haalt met beelden van kilometerslange files en urenlange vertragingen, in plaats van uitzinnige fans en een daverend racesucces.