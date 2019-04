Game of Thrones veranderde Dubrovnik in een onleefbare toeristenvesting

De Kroatische kuststad Dubrovnik is dankzij haar straten van kalksteen en haar majestueuze stadsmuren die uitmonden in de Adriatische Zee misschien wel de mooiste stad op aarde. Dubrovnik – behept met meer mooie uitzichten dan er ansichtkaarten voorhanden zijn – is zelfs dusdanig mooi dat Unesco in 1979 besloot het volledige centrum op de Werelderfgoedlijst te plaatsen. Maar voor de klanten van stadsgids Simic veel relevanter: Dubrovnik is zo fotogeniek dat televisieproducent HBO er het flink deel van de grootste televisieshow op aarde filmde: Game of Thrones – de serie waarvan het laatste seizoen vanaf maandag wereldwijd te zien is.

Dat heeft de stad geweten. Dankzij de tv-serie, die een heel nieuwe toeristenstroom op gang bracht naar de toch al drukke stad, is Dubrovnik verworden tot hetgeen Amsterdam, Barcelona en Venetië zo vrezen: de stad is geen stad meer, maar een pretpark. Of misschien nog wel erger, want als Disneyland net zo druk was als Dubrovnik, had de brandweer al lang ingegrepen. In 2018 kwamen er 1,27 miljoen toeristen in het historisch centrum met minder dan duizend inwoners. In juli en augustus kan het er zo stampvol toeristen zijn dat de wandeling door de 300 meter lange hoofdstraat 40 minuten kost.