Ga nooit, ik herhaal nooit, in zee met de AIVD

In die jaren is de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) – de voorganger van de AIVD – zeer geïnteresseerd in de onderwereld. Na de val van het IJzeren Gordijn is het traditionele werkterrein van Nederlandse spionnen deels in het ongerede geraakt en heeft de BVD een misdaadtak opgezet. Dat zou onder meer nodig zijn omdat criminelen wapens uit de Balkanoorlog leveren aan de terroristische organisatie RARA, om de maatschappij te ontwrichten. RARA pleegt tot in de jaren negentig bomaanslagen, onder andere op ministeries.

Binnen de Amsterdamse penoze woedt in deze periode een oorlog over wie zich de opvolger van de in 1991 geliquideerde drugsbaas Klaas Bruinsma mag noemen. Stanley Hillis, Mink K. en Jan Femer zijn een paar van de grote namen. Er zijn ook criminelen uit voormalig Joegoslavië die hun intrede doen en relatieve nieuwkomers als Sam Klepper en John Mieremet. De BVD wil graag weten wie de baas is en hoe het mogelijk is dat veel vertrouwelijke informatie van politie en justitie circuleert in de onderwereld. Er lijkt sprake van vrij grootschalige corruptie.

Probleem is dat de BVD nauwelijks beschikt over goede bronnen in de onderwereld. Zo komt Van Hout in beeld. Hij kent topcriminelen persoonlijk en heeft als onderzoeksjournalist ervaring opgedaan met infiltreren in ontoegankelijke milieus.

Befaamd is een uitzending die hij maakt voor het tv-programma Deadline, over de extreemrechtse Centrum Democraten van Hans Janmaat. In 1993 en 1994 gaat hij in totaal zeven maanden undercover bij de partij. Zo wint hij het vertrouwen van de lijsttrekker voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Terwijl Van Hout stiekem filmt, bekent de man betrokkenheid bij brandstichting in zeker twee asielzoekerscentra. Daarvoor krijgt hij uiteindelijk twee jaar celstraf en het jaagt veel kiezers weg bij de Centrum Democraten.

Na die onthulling wordt Van Hout gevraagd zitting te nemen in de begeleidingscommissie voor een onderzoek van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in Utrecht. Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van de BVD. Het is een hele eer voor iemand die op straat is opgegroeid. Hij gaat op de uitnodiging in. In de commissie, met onder anderen criminoloog Frank Bovenkerk en sociaal antropoloog Jaap van Donselaar, geeft hij vier keer per jaar advies aan een onderzoeker die wil binnendringen in kringen van skinheads, gabbers en extreemrechts.

Bas van Hout weet nog goed dat het vierde commissielid, BVD-medewerker Paul Abels, tijdens een etentje op de Zeedijk in Amsterdam zei: ‘We willen met je praten, mag een collega met je bellen?’ Zo kwam het contact tot stand, zegt hij. Abels heeft een andere herinnering. ‘Ik weet nog dat ik geïnteresseerd was in zijn onderzoeksmethoden en dat de AIVD veel interesse had in de georganiseerde misdaad als nieuw onderzoeksgebied’, zegt de toenmalige BVD’er. ‘Als beleidsmedewerker was het niet mijn rol om operationele contacten te leggen.’

Na een summiere uitnodiging belandt Van Hout vervolgens in januari 1997 in een wegrestaurant nabij Zoetermeer. Tegenover hem zitten twee of drie mannen, goed in het pak, een kop koffie op tafel. Innemend en voorkomend, zijn ze. ‘Ze waren de volstrekte tegenpool van gehaaide James Bondtypes’, zegt hij nu.