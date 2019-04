Eindelijk meer dan alleen het ‘stockske’

Tot slot lopen we terug naar de ­ingang waar we het Binnenhof ­betraden. Schuin aan de overkant van het Buitenhof is museum de Gevangenpoort, waar de gebroeders De Witt opgesloten zaten voordat ze door het gepeupel werden vermoord. Dat is een ander verhaal, voor nu is van belang dat het beulszwaard waarmee Oldenbarnevelt aan zijn eind kwam in Dresden is teruggevonden. Dat zwaard was eigendom van een oorspronkelijk Duitse beul, Hans Pfraum of Pruijm, die als invaller optrad. Voor het beulswerk was een soort hbo-opleiding noodzakelijk. Ook de zoon van Oldenbarnevelt werd hier na een mislukte aanslag op prins Maurits terechtgesteld.

We bestellen bij de viskraam aan de overkant een haring, voor een laatste overweging. Oldenbarnevelt was eeuwenlang omstreden. Vandaar dat zijn nagedachtenis die we nu bij elkaar gewandeld hebben, tamelijk bescheiden is. ‘De drievuldigheid God-Vaderland-Oranje verdroeg geen eerbetoon voor Oldenbarnevelt’, schrijft Ben Knapen in zijn boek. Met dit vierde ‘eeuwfeest’ van zijn dood heeft ­Nederland zijn grondlegger in de armen gesloten. Oldenbarnevelt is een symbool voor verdraagzaamheid geworden. Dat is dan wel onze verdraagzaamheid, niet die van 1619.