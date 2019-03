Eerst de storm, toen het water

‘Ik kan niet uitleggen hoe het voelt als een orkaan je huis verwoest’, vertelt Mare. ‘Ik heb nooit zoiets meegemaakt. Je ziet je dak van golfplaat wegwaaien en je muren van leem instorten maar je kunt niet wegrennen want de wind blaast dan misschien een ander dak in je gezicht. En dan regende het ook nog de hele tijd. We wanhoopten. Na het ergste van de storm, toen het water kwam, klommen we in de mangoboom.’

Isabel Daniel (28) zat na orkaan Idai ook vijf dagen vast, op het dak van een gebouw, ‘met wel driehonderd anderen’. Zij overleefde op gekookt water, dat was er metershoog, en als door een wonder had iemand sprokkelhout meegebracht dat onder de schors droog genoeg bleek om vlam te kunnen vatten. Daniel sliep amper, ze hield haar vier kinderen vast, bang dat de kinderen, die niet kunnen zwemmen, in het water zouden vallen.

Nu liggen Daniel en haar kinderen, twee jongetjes en twee meisjes van 3, 5, 9 en 12 jaar oud ook op de vloer in de school in Beira. Uitgeput. Uitgehongerd. Uitgedroogd.