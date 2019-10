‘Een prinses zit niet met haar benen wijd‘

De Mesquita is bezig een project voor jongens te beginnen: de superheldenschool. Ook hier zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van een sterke identiteit. ‘Jongens moeten eerlijk en behulpzaam zijn, net als meisjes’, zegt De Mesquita. ‘Ik ga ze ook leren dat meisjes van romantiek houden en dat de jongens niet alleen aan zichzelf moeten denken.’ Er komen ook ‘typische mannenactiviteiten’ aan bod. ‘Een geweldig idee’, vindt Meira, de moeder van Larissa. Ze wijst op haar echtgenoot. ‘Mannen kunnen tegenwoordig niet eens meer een spijker in de muur slaan.’

De prinsessenschool, met inmiddels filialen in zes steden, waaronder Rio de Janeiro en São Paulo, trok de aandacht van de regering. Minister Alves nodigde De Mesquita uit om het project toe te lichten. ‘Ze was ontzettend onder de indruk’, vertelt ze glunderend terwijl ze foto’s van de ontmoeting laat zien. ‘Ze zei dat het precies is wat ze voor ogen heeft in ons land en dat ze alle kinderen in Brazilië mijn lessen gunt.’

Omdat Alves weinig budget heeft, gaat De Mesquita binnenkort praten met de minister van Onderwijs. ‘Hij heeft al laten weten dat hij me wil ontvangen’, vertelt ze. Dan legt ze haar hand op haar hart en slaakt een gelukzalige zucht: ‘Het is niet te geloven, toch? Soms lijkt het of ik droom.’ De Mesquita wil filialen openen in de hoofdsteden van alle deelstaten. ‘En wie weet ook in andere landen’, zegt ze. ‘Het is mierenwerk, maar beetje bij beetje zullen we de wereld veranderen.’