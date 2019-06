Duizenden mensen spelen tot in detail de landing op Normandië na: ‘Dit is voor ons Disneyland’

Het is een hobby die niet altijd begrepen wordt. ‘Dit is voor ons Disneyland’, zegt de Italiaanse Alfonso Perri terwijl hij naar het re-enactmentkamp knikt. ‘In Italië begrijpen ze dit niet. Daar denken ze dat we fascisten zijn.’ Perri is van top tot teen gestoken in kleding van de Military Police, de Britse Marechaussee. Hij ziet er overtuigend uit, met een rode pet trots op zijn hoofd en zijn pijp hangend in zijn mondhoek. Alleen zijn hagelwitte iPhone detoneert een beetje.