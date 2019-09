Dit Afrikaanse dorp krijgt gentechmuggen tegen malaria

‘We hebben hier twee grote problemen: vervuild water en malaria’, zegt Tchessira Sanou, dorpsoudste en tevens sjamaan. ‘Vroeger ging ik het bos in om takken en bladeren van specifieke bomen en struiken te verzamelen die de symptomen verlichten, nu krijgen we klamboes van de overheid en hebben we medicijnen, maar de ziekte is er nog steeds.’ Zelfs al sterft er niemand aan, dan is de impact van de ziekte toch enorm. ‘Als je zelf ziek bent of als je kind ziek is, dan kun je dagen niet werken op het land. Dat kan je je volledige oogst kosten, waardoor je weinig te eten hebt.’

In de namiddag rijdt een kleurrijk busje via de onverharde, natte wegen Bana binnen. Terwijl het dorp uitloopt, laadt een zevental acteurs een versterker, banken en enkele attributen uit. ‘Het is voor ons erg belangrijk dat iedereen in het dorp snapt wat er hier staat te gebeuren’, zegt Lea Pare, hoofd voorlichting van Target Malaria, de door de Bill and Melinda Gates Foundation gesponsorde organisatie die achter het project zit. ‘Daarom komen we al zeven jaar lang een paar keer per jaar met deze theatergroep optreden, om mensen uit te leggen hoe genetische modificatie werkt en wat al die wetenschappers steeds in hun dorp doen.’ Op de achtergrond zet een van de acteurs een toneelstuk in: ‘Ons dorp moet vooruit, we willen malaria bestrijden.’ De rest van het gezelschap antwoordt: ‘Ja, dat willen we.’ Pare: ‘Niet iedereen in het dorp kan lezen of schrijven, maar op deze manier begrijpt iedereen het. Dat is nodig, anders zullen ze het project niet steunen.’