Deze veteranen vochten 75 jaar geleden op D-day

‘Als tieners hadden we in nazi-Duitsland aanvankelijk een prettige jeugd. Dat we in de Hitlerjugend geïndoctrineerd werden, beseften we niet. We waren trots; ons leger was onoverwinnelijk, leek. Toen ik 1943 zelf op moest, koos ik voor de Waffen SS; dat was dé elite - wie kon, wilde daarbij. Vanuit het Normandische Acquiny werd mijn twaalfde SS-tankdivisie Hitlerjugend na de invasie naar de kust gedirigeerd. We reisden ’s nachts, want overdag heersten de geallieerde jachtvliegtuigen. We sliepen nauwelijks. Het was een ongelijke strijd. Wij kregen geen luchtsteun en voor elke geallieerde tank die we vernietigden, kwamen tien nieuwe. Wij hadden geen reserves. Vaak vonden we kameraden met doorgesneden keel; de Britten hadden speciale messen bij zich. Een invasieleger moet snel oprukken, het kan niet altijd gevangenen maken. Dat is oorlog. Het gebeurde aan beide kanten. Op 10 augustus raakte ik zwaargewond door een tankgranaat en kwam ik in een lazaret in Duitsland terecht. Daar werd ik in april 1945 krijgsgevangen gemaakt. Pas toen hoorde ik van de oorlogsmisdaden die door het Duitse volk zijn gepleegd. Ik schaam me daar diep voor.’