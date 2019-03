Deze vallei in Roemenië moet het ‘Yellowstone van Europa’ worden

In de Dacia Duster hobbelen we door de heuvels naar het dorpje Cobor (250 inwoners). De meeste toeristen boeken in Roemenië een Dracula-tour, met tussenstops in provinciestad Brasov (zwarte kathedraal) en het goed bewaarde stadje Sighisoara (Unesco-erfgoed). Maar Carpathia stuurt haar gasten juist de andere kant op: over eindeloze groene heuvels zonder hekken of wegwijzers, door donkere eikenbossen als uit een Asterix & Obelix-album, naar een dorpje waar de meeste huizen in puin liggen. Eerste reactie bij het uitstappen: wat doe ik hier? Dat gevoel verdwijnt als je de binnenplaats van de bioboerderij oploopt – fraai gerenoveerd, met een lange tafel voor gasten in een voormalige stal. De keuken serveert zuurkool met rijst, de slaapkamers boven zijn royaal.

Staljongen Balint spant een paard voor een boerenkar, gooit er wat hooibalen in en neemt ons mee voor een lange rit door de velden. In de verte zien we de besneeuwde bergtoppen van de Faragas. We hobbelen langs bloemenweiden, heldere beekjes, plukjes loofbos en over weidse heuveltoppen.