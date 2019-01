Deze piepjonge eerstejaarskadetten zijn volgens Servië levensgevaarlijk

Met een nauwelijks verholen trots wijst majoor Vegim Krelani naar zestien piepjonge eerstejaarskadetten die een besneeuwd veld in Zuid-Kosovo afzetten met rood-wit lint. ‘Deze groep leert hoe je veilig een helikopter kunt laten landen in een crisissituatie’, zegt de majoor. En na een korte stilte: ‘We hebben helaas nog geen echte helikopter om mee te oefenen, maar dat komt ongetwijfeld binnenkort.’



‘In 2018 is onze eerste helikopter­piloot afgestudeerd in Turkije’, verduidelijkt zijn overste, kolonel Jeton Dreshaj. ‘Als alles goed gaat, kunnen we dit jaar onze nieuwe helikopter in gebruik nemen. Vanaf februari zullen we bovendien meer rekruten gaan werven en ondertussen ontwikkelen we een aantal nieuwe bataljon-trainingen die zijn toegespitst op onze nieuwe functies.’



Dat u deze uitleg leest is vrij uniek, want het Kosovaarse leger verwelkomde nooit eerder een buitenlandse journalist. Dat komt niet doordat de trainingsmethoden hier zo geheim zijn, of omdat de Volkskrant zo hoog aangeschreven staat in Kosovo, maar vanwege het simpele feit dat dit leger spiksplinternieuw is. Pas in de laatste dagen van 2018 gaf het parlement zijn fiat aan de vorming ervan. De geel-blauwe ballonnen om die beslissing te vieren, hangen nog altijd bij het even­eens gloednieuwe ministerie van Defensie.