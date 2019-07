Deze flat in Dordrecht is als de Nederlandse woningmarkt in het klein

Mevrouw Van den Berg heeft haar huis keurig op orde, de brief is snel gevonden in een dressoir. De nieuwe eigenaar stelt zich voor, het Zweedse bedrijf Heimstaden. ‘Aan onze huurders in Nederland. Een warm welkom!’, staat er in grote letters. Het beleggingsbedrijf uit Malmö heeft haar woning op 1 mei overgenomen en is blij met de uitbreiding van zijn vastgoedportefeuille ‘in het prachtige Nederland’, leest mevrouw Van den Berg. Het beursfonds noemt zich ‘zorgzaam, innovatief en authentiek’. Ze gaan haar leven ‘gemakkelijker en leuker maken met een prettige en gebruiksvriendelijke woning’.

De Noorse avonturier, rallyrijder en miljardair Ivar Tollefsen is eigenaar van Heimstaden, maar de brief is getekend door de directeur van het bedrijf, ene Patrik Hall. De man op het fotootje met een gladgeschoren gezicht en donker stekeltjeshaar kijkt haar vriendelijk aan. Een nette brief, niets mis mee. Mevrouw Van den Berg is niettemin achterdochtig.

In april was er namelijk ook al een brief gekomen, van de vorige huisbaas. Dat waren Britten. En over die brief wil ze het echt hebben. De toon was zakelijk, de inhoud ‘verschrikkelijk’.