Eerst maar even een wijdverbreid misverstand uit de weg helpen: internet is niet hetzelfde als het world wide web (www). Al die apps – Netflix, Spotify, Facebook, e-mail, YouTube, noem maar op – op uw telefoon? Wel internet, geen web. Het www is dat gedeelte van internet dat via de browser werkt: het intikken van webadressen als www.volkskrant.nl en het van daaruit doorklikken op links. Het wereldwijde web – alleen al het uitspreken ervan roept nostalgische gevoelens op – heeft internet in de jaren negentig bij de massa gebracht. Daarvoor was het een speeltje van vooral wetenschappers en bibliotheken die elkaars computers konden bereiken via het intikken van een reeks cijfers.

Het begon allemaal in maart 1989, toen Tim Berners-Lee zijn baas bij Cern een voorstel stuurde voor het www. Die baas was niet direct overtuigd – ‘Vaag, maar opwindend’ krabbelde hij op het A4’tje – maar Berners-Lee was niet meer te stoppen. En zijn geesteskind ook niet. Via primitieve browsers waren in de jaren erna de eerste sites op te roepen. Pas met de komst van de eerste grafische browser in 1993 (Mosaic, al snel gevolgd door Netscape) ging het hard. Het web bleek een schot in de roos vanwege de laagdrempeligheid en het gebruik van open standaarden. In Nederland brachten providers als NLnet, XS4all en De Digitale Stad internet via piepende modems binnen handbereik van grote groepen. De rest is geschiedenis.