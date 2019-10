Het autoverkeer in de directe omgeving van het Binnenhof is stilgelegd. ‘Het lijkt wel of we in staat van beleg zijn’, zegt Pien Bogaard, een 63-Haagse die onderweg was naar schilderles, maar daar niet kon komen.

Binnen dit cordon blijft alles rustig. Maar daarbuiten heerst de chaos. Niet alleen op de A12 maar op tal van plekken weten boeren gaten te vinden in de politieafzetting. Van alle kanten stromen tractoren de stad in, het Malieveld op, een spoor van mest en gier in hun kielzog. Onder de dikke rupsbanden vliegen de kluiten in het rond.

Het zijn niet alleen tractoren, maar ook vrachtwagens, bouwkranen, opleggers en shovels. In rap tempo loopt het Malieveld vol. Tientallen worden honderden, honderden worden misschien wel duizenden. De Koekamp, het aangewezen demonstratieterrein, blijft gapend leeg.