Het Democratisch offensief komt uit deze 25 hoeken

1.

Joe Biden (76)

De oude bekende

Geboren in Scranton, Pennsylvania

Vanaf 1973 tot 2009 senator voor Delaware, daarna acht jaar lang vicepresident onder Obama. Probeert voor derde en laatste keer president te worden. Debatavond: donderdag

Meest paradoxale kandidaat. Vertrouwde naam wekt breed wantrouwen. Idealiseert een verleden dat voor velen niet ideaal was. Boodschap is simpel: weg met Trump en weg met de jaren-Trump. Hoopt dankzij wortels in mijnstadje op sympathie van witte arbeiders, maar zal het evengoed moeten hebben van zwarte Amerikanen met Obama-nostalgie. Zwakste plek: was met gevangeniswet uit 1994 mede verantwoordelijk voor hun massale opsluiting in de afgelopen decennia. Andere zwakke plekken: een zoon die in de politieke nabijheid van zijn vader zijn geld verdient, een schouderklopperigheid die soms in handtastelijkheid over gaat, en nauwe banden met de financiële sector.