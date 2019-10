Kunstmatige intelligentie maakt én bestrijdt nepbeelden

Echt bekend werden de deepfakes twee jaar geleden met, hoe kan het anders, porno. ‘Namaakporno mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie: het bestaat en we zijn er allemaal ingetrapt', kopte website Vice, die beschreef hoe nijvere knutselaars aan de gang waren gegaan met het plakken van hoofden van beroemdheden over hoofden van porno-acteurs. Dat principe was makkelijk toepasbaar geworden door de beschikbaarheid van relatief eenvoudige programmaatjes als FakeApps. Volgens schattingen van het beginnende Amsterdamse techbedrijf Deeptrace Labs is 96 procent van alle deepfakes pornografisch van aard. Het totale aantal deepfake-filmpjes is in een jaar tijd bijna verdubbeld tot vijftienduizend.

Wat nog slechts verhindert dat iedereen toegang heeft tot deze technologie, is het geweten van de makers. Zo maakte de populaire app DeepNude het mogelijk niet gezichten, maar lichamen te veranderen, meer in het bijzonder vrouwen op foto’s ontkleden. Na commotie besloten de makers de app offline te zetten.

Een stuk vriendelijker is de recentere Chinese app Zao. Vanwege zijn gebruiksvriendelijkheid bestormde dit programmaatje begin september ineens de downloadlijsten. Was de Slovaak van de Tom Cruise-imitaties nog aangewezen op zware computers, handigheid en engelengeduld, Zao is voor grote groepen toegankelijk (niet in Nederland overigens) die ermee hun eigen gezicht kunnen plakken over dat van een beroemdheid uit een bekende film die de makers hebben voorgeselecteerd. Zo gebruiksvriendelijk is deepfaken nog niet geweest. Overigens ging de komst van Zao met veel privacy-ophef gepaard, die eerder al de Russische fotobewerkingsapp FaceApp ten deel was gevallen.