De Westerbork-commandant die tachtigduizend Joden de dood injoeg, en ermee wegkwam

Wist hij wat er gebeurde in de kampen in Polen? Dat was de vraag die Van Liempt in zijn boek graag had willen beantwoorden. Direct bewijs vond hij niet. Wel ontdekte hij hoeveel moeite er na de oorlog in Duitsland is gedaan om Gemmeker, die in 1982 overleed, alsnog te vervolgen voor deelname aan genocide. Tot een rechtszaak kwam het nooit. En met alle kennis die hij als biograaf verzamelde, zegt Van Liempt, voelt dat 74 jaar na de bevrijding als ‘onaanvaardbaar en onrechtvaardig’.

Hij had niks van een mof, meer iets van een Engelse sportman, zeiden Joodse kampbewoners. Wat was het voor man?

‘Bauernschlau noemde zijn dochter hem: boerenslim. Een intellectueel was het niet. De enige brief van zijn hand die bewaard is gebleven, vond ik in zijn SS-dossier: het was een schets van zijn levensloop, een gortdroge opsomming van feiten, niveau lagere school. Toen er in het kamp een groep Joodse intellectuelen aankwam, zag je bij hem jaloezie ontstaan. Die mensen waren hem ver de baas, dat had hij door en daarom ging hij ze vernederen door ze hun schoenen te laten poetsen en dat persoonlijk te gaan controleren.

‘Hij had een extreme hang naar tucht en discipline, accepteerde daarop geen enkele inbreuk en dat maakte hem de ideale uitvoerder. Een man die geen vragen stelde aan de leiding, die voortdurend bezig was om kritiek te voorkomen. Hij wilde daar niet weg, hij had er alles: een geweldig huis, eten en drinken in overvloed en een maîtresse. En hij genoot van zijn macht, vlak na zijn aantreden zette hij op schrift hoe de kampbewoners hem precies moesten groeten. Wat is er met je aan de hand als je je eigen groetplicht gaat zitten opschrijven?

‘Maar een typische SS’er was hij inderdaad niet, en dat maakte dat sommige overlevenden later zeiden: we hadden het slechter kunnen treffen. Mede daarom is hij na de oorlog zo mild gestraft.’