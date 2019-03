‘De vorige keer ging het onweren, meteen na de kruisiging’

Het Golgotha van Twente is omzoomd door hoge loofbomen, een paar meter hoog en een paar meter breed. Het is er dringen voor Romeinse soldaten en wenende vrouwen rondom de drie kruisen die op de heuvel in het gelid staan. Zaterdagmiddag, even na half twee, klinken vanaf het middelste kruis – met een lichte Twentse tongval – de woorden ‘Het is volbracht’. Jezus van Nazareth laat het hoofd zakken, en in een tent aan de voet van Golgotha produceert een klein orkest het onweer dat volgens de Bijbel losbarstte toen de kruisigingsdood intrad.

‘Jezus was een bijzondere gast’, zegt voormalig verpleegkundige Harry Lutkenhaus, producent van De Strijd, het Passiespel in het openluchttheater in Hertme (gemeente Borne). ‘Hij is al eeuwen niet meer onder ons, maar we hebben het nog steeds over hem.’ Lutkenhaus zelf is, zoals veel oudere acteurs van De Strijd, katholiek opgevoed maar is al lange tijd niet kerkelijk meer. Aan zijn fascinatie voor het lijdensverhaal van Christus doet dit geen afbreuk: daar kun je ook als twijfelaar of als ongelovige nog veel van opsteken.